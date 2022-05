ONU preocupada com impacto de pandemia nos direitos humanos na Coreia do Norte

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou "profunda preocupação" com o avanço da epidemia de covid-19 na Coreia do Norte e o seu possível impacto humano.

"As últimas restrições, incluindo o isolamento rigoroso das pessoas e novas regras sobre as viagens, terão graves consequências para aqueles que já lutam para satisfazer as necessidades básicas", disse Elizabeth Throssell, porta-voz do gabinete do Alto Comissariado, num briefing da ONU em Genebra, Suíça.

O gabinete aconselhou as autoridades norte-americanas a assegurar "que as medidas tomadas para combater a pandemia sejam necessárias, proporcionadas, não discriminatórias, calendarizadas e em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos", reforçou Throssell.