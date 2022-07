ONU recomenda redução drástica de gases com efeito estufa e mais prevenção de incêndios

A diretora executiva do Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA) admitiu esta quinta-feira estar "profundamente preocupada" com os incêndios na Europa e América do Norte, recomendando reduzir drasticamente emissões de gases com efeito estufa e investir mais na prevenção.

"Embora os incêndios florestais sejam um processo normal e até essencial na natureza, não há nada de normal ou natural nos incêndios que estamos a ver agora", disse Inger Andersen, em comunicado divulgado esta quinta-feira pela instituição das Nações Unidas com sede em Nairobi.

"A ciência diz-nos que estes incêndios enormes e trágicos são uma consequência inevitável e crescente da crise climática", lamentou a diretora do PNUMA.