ONU rejeita pedido da defesa de Lula da Silva contra prisão

Advogados do ex-presidente do Brasil tinham pedido uma medida cautelar que impedia que Lula fosse preso até que se esgotassem todos os recursos judiciais.

17:56

A medida cautelar entregue pelos advogados de Lula da Silva ao Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, foi rejeitada. O pedido de Luiz Inácio Lula da Silva serviria para impedir o governo brasileiro de o prender até que todos os recursos fossem esgotados.



O caso ainda não está encerrado sendo que o comité apenas rejeitou o pedido.

"Esta decisão significa que, com base nas informações anteriores, o Comité não pode concluir que o queixoso está em risco de sofrer um dano irreparável neste momento. A decisão do Comité negando este pedido de medidas provisórias não implica que tenha tomado qualquer decisão a fundo quanto o caso. O comité também não decidiu se a queixa é admissível", explica a ONU sobre a recusa das medidas provisórias.

Esta desaprovação do pedido da defesa de Lula significa uma solicitação por parte das Nações Unidas para que o Estado brasileiro interrompa de imediato uma situação até que o comité de direitos humanos examine a fundo a queixa reportada. Tal análise aprofundada pode levar meses ou até anos.

O pedido de medidas provisórias

"A decisão por uma estreita margem, tomada na quarta-feira, 4 de abril, pelo Supremo Tribunal Federal, demonstra a necessidade de um tribunal independente examinar se a presunção de inocência foi violada no caso de Lula, como também as alegações sobre as condutas tendenciosas do juiz Sérgio Moro e dos desembargadores contra o ex-presidente", alegaram os advogados de defesa de Lula na altura do pedido ao jornal brasileiro "O Globo".