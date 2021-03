Onze doentes graves com Covid-19 morrem em São Paulo na fila por vaga para os Cuidados Intensivos

Onze pacientes internados em estado grave com Covid-19 morreram em apenas quatro dias em hospitais da cidade de Taboão da Serra, no limite da zona sul da cidade de São Paulo, enquanto esperavam na fila por uma cama nos cuidados intensivos. A informação foi avançada esta terça-feira pela secretária-adjunta da Saúde de Taboão da Serra, Thamires May.

Thamires disse que os doentes não suportaram a falta de cuidados especiais que aguardavam e só podem ser dados em UCIs, Unidades de Cuidados Intensivos. As mortes ocorreram entre sexta-feira da semana passada e segunda-feira desta semana.

Taboão da Serra, com 290 mil habitantes, está com os hospitais completamente saturados, com ocupação superior aos 100% e já esgotou a sua capacidade de criar novas vagas para doentes de Covid-19. De acordo com Thamires, a solução até dias atrás em casos extremamente graves era transferir os doentes para a vizinha São Paulo, mas a sobrelotação na rede pública e privada da capital estadual impede novas transferências desde o passado dia 3.

A secretária-adjunta estima que outros óbitos possam acontecer na cidade. Neste momento, após as 11 mortes, Taboão da Serra ainda tem 16 doentes graves com Covid-19 na fila de espera por uma vaga de CTI e essas vagas, tristemente, só surgem quando uma das pessoas internadas morre.

O estado de São Paulo, onde a Covid-19 matou em um ano de pandemia mais de 62 mil pessoas, vive um colapso quase total, sem vagas nem mesmo em gigantescos hospitais. O estado entrou em quarentena geral no passado sábado e tem toque de recolher das 20 horas de um dia às 5 da manhã do dia seguinte, mas o número de infeções e de mortes pela Covid-19 não pára de aumentar, e as autoridades estaduais estimam uma verdadeira tragédia para as próximas duas semanas.