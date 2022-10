Onze estudantes morreram após incêndio numa escola para cegos no Uganda

atribuídos a cabos defeituosos, embora as autoridades afirmem que alguns tenham sido iniciados deliberadamente".

Pelo menos onze estudantes morreram e seis encontram-se em estado crítico na sequência de um incêndio numa escola para invisuais, na cidade de Mukono, no Uganda.O alerta foi dado à 1h00, hora local (23h00 em Lisboa).As crianças foram surpreendidas pelo fogo enquanto se encontravam a dormir. Segundo as autoridades, citadas pelo Daily Mail, as causas do incidente ainda estão por apurar, mas brevemente serão divulgados mais pormenores."A maioria das vítimas mortais são crianças e as nossas sentidas condolências vão para os pais. Se existirem culpados serão detidos e punidos por lei" avançou Kahinda Otafiire, Ministra dos Negócios Estrangeiros.De acordo com a Reuters, os incêndios nas escolas do Uganda são bastante frequentes e, muitos deles, são