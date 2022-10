Onze pessoas mortas em conflitos entre pastores e agricultores em Chade

Onze pessoas morreram em confrontos entre pastores e agricultores no centro do Chade, um país afetado por conflitos mortais entre comunidades nómadas e sedentárias, disse o governador da província de Guéra.

"Os agricultores emboscaram" nesta sexta-feira os pastores que atravessavam os "corredores de pasto", disse Sougour Mahamat Galma à agência France-Presse.

"Os pastores armados e a cavalo entraram em confronto com os agricultores e os combates deixaram nove mortos", na subprefeitura de Kouka Margne, localizada no centro do país, acrescentou o governador.