Onze polícias condenados no México pela morte de 17 migrantes na fronteira com EUA

Onze polícias foram considerados culpados, na quinta-feira, no México, pelo assassínio em 2021 de 17 migrantes centro-americanos, mortos a tiro e queimados na fronteira com os Estados Unidos.

No final de um processo que durou três meses, o juiz Patricio Lugo Jaramillo reuniu provas suficientes contra os antigos polícias, anunciou o gabinete do procurador do estado mexicano de Tamaulipas, no nordeste do país.

Onze agentes foram considerados culpados de homicídio e um outro de abuso de autoridade, indicou o mesmo gabinete em comunicado.