Onze soldados mortos e 50 civis desaparecidos num ataque em Burkina Faso

Pelo menos 11 soldados morreram e 50 civis estão desaparecidos depois de um ataque "de terroristas" a uma caravana no norte de Burkina Faso, zona onde operam grupos armados de fundamentalistas islâmicos, anunciou hoje o governo.

A caravana de abastecimento, sob escolta militar, "foi atacada por terroristas perto da cidade de Gaskindé", na província de Soum, na região do Sahel, na segunda-feira, de acordo com um comunicado do porta-voz do Governo Wendkouni Joël Lionel Bilgo.

Bilgo indicou que o ataque causou ainda 28 feridos, entre os quais 20 militares, um voluntário e sete civis. "Prossegue a busca" pelos 50 civis desaparecidos", acrescentou.