‘Open Arms’ recusa aportar em Algeciras

O governo espanhol ofereceu este domingo o porto de Algeciras, no Sul de Espanha, para receber o navio ‘Open Arms’, que continua ancorado ao largo da ilha italiana de Lampedusa com 107 migrantes a bordo. Mas a ONG proprietária do navio rejeitou a oferta, alegando que Algeciras é demasiado longe e fazer a viagem poria em risco "a integridade física dos migrantes e da tripulação".A organização explica que, após 17 dias no mar, e tendo apenas podido desembarcar cerca de 40 pessoas, a situação "é de emergência humanitária". O desespero que se vive a bordo levou este domingo quatro migrantes a atirarem-se à água para tentar fazer a nado os mais de 800 metros que separam o barco da costa. Socorristas do ‘Open Arms’ acabaram por alcançá-los e convencê-los a regressar ao navio.Ante a recusa, o governo de Pedro Sánchez ofereceu os portos das ilhas Baleares. "Os portos espanhóis não são os mais próximos nem os mais seguros, mas Espanha é o único país disposto a acolher o ‘Open Arms’", afirmou Sánchez, criticando a "atitude inconcebível" do ministro do Interior Italiano, Matteo Salvini.