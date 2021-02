Empregado infetado com Covid-19 obriga a isolar 600 tenistas e trabalhadores do Open da Austrália em hotel

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result. — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

Bastou um único caso de Covid-19 para colocar de quarentena os participantes e todo o staff do Open de ténis na Austrália sobre aviso.Cerca de 600 pessoas enfrentam agora uma quarentena e vários testes ao coronavírus depois de um funcionário de um dos hotéis onde os jogadores se encontram hospedados ter testado positivo à Covid-19, em Melbourne.Os treinos já arrancaram no Melbourne Park, no estado de Victoria, mas os eventos foram entretanto suspensos até nova ordem das autoridades de saúde.Numa conferência de imprensa aos jornalistas, o primeiro-ministro australiano, Daniel Andrews, afirmou que o primeiro teste do funcionário do Grand Hyatt deu um resultado negativo. No entanto, nos dias seguintes, o funcionário apresentou alguns sintomas, tendo repetido o teste que se revelou positivo.Numa publicação na rede social Twitter, a organização do torneio referiu que todos os que estão associados ao torneio e que se encontram de quarentena naquela unidade hoteleira terão de ser "testados e isolados até receberem um teste com resultado negativo"."Não há impacto no torneio propriamente dito", afirmou o ministro sobre a possibilidade de suspender a prova, com início marcado para o próximo dia 8 de fevereiro. No entanto, Andrews sublinhou que esta é uma questão de saúde e segurança públicas e, por isso mesmo, pediu cautelas sobre a possível infeção de outras pessoas.As autoridades do estado de Victoria vão proceder ao agravamento das medidas de restrição após vários dias sem novos casos da doença registados no país.De acordo com o jornal espanhol "El País", vários tenistas realizaram no passado dia 29 de janeiro treinos com a presença de milhares de espetadores nas bancadas, sem máscaras ou distanciamento físico.