Operação anti-corrupção atinge autarca do Rio de Janeiro

Uma operação contra a corrupção desencadeada esta quinta-feira no Rio de Janeiro pelo Ministério Público e pela Polícia Civil (Judiciária), atingiu em cheio o autarca daquela cidade brasileira, o bispo da IURD Marcelo Crivella. Crivella, que é candidato à reeleição nas municipais do próximo mês de novembro com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, teve o gabinete oficial e a residência revistados por promotores e agentes da polícia, mas não foi preso nem afastado do cargo.



Participantes na operação, que cumpriram ao todo 22 mandados de busca e apreensão contra o autarca e outros suspeitos, inclusive na sede da edilidade carioca, saíram da casa e do gabinete de Crivella carregando malas com documentos e equipamentos informáticos do Prefeito, o equivalente a presidente de Câmara no Brasil. Pelo menos um dos telemóveis pessoais de Marcelo Crivella foi também apreendido na ação.

A operação desta quinta-feira investiga um alegado esquema de corrupção e subornos que o Ministério Público diz ter sido montado no governo municipal do Rio de Janeiro. Segundo os promotores, empresas interessadas em assinar contratos com órgãos municipais ou que tinham dinheiro a receber da municipalidade, pagavam avultadas quantias para que os negócios ou os pagamentos fossem facilitados e acelerados.

Ainda de acordo com a investigação em curso, os subornos eram entregues pelos empresários a Rafael Alves, irmão de Marcelo Alves, que na altura dos supostos factos era presidente da Riotur, a empresa municipal de Turismo. Esses subornos, sempre de acordo com o Ministério Público, chegavam às mais altas autoridades do governo carioca, que despachavam favoravelmente às pretensões dos empresários.

Outra operação contra a corrupção afastou dias atrás o governador do estado do Rio de Janeiro, de que a cidade do Rio de Janeiro é a capital, o ex-juiz Wilson Witzel, que enfrenta ainda um processo de impeachment na Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Witzel, que tentou no Supremo Tribunal Federal, STF, voltar ao cargo mas não conseguiu, é acusado de comandar um esquema milionário de desvio de verbas destinadas ao combate à pandemia de coronavírus.