Operação 'Catavento' apreende barco de pesca com 3500 quilos de haxixe no cabo de São Vicente

A PJ, numa operação coordenada com a Marinha e a Força Aérea, apreendeu ao largo do cabo de São Vicente um barco de pesca que transportava 3500 quilos de haxixe, provenientes do Norte de África e que seriam desembarcados em Portugal, seguindo por terra para outros países europeus.

Na operação 'Catavento' foram detidos sete suspeitos, seis deles portugueses, entre os 29 e os 52 anos, tendo cinco recolhido já à cadeia em prisão preventiva.

A rede era investgada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ desde o ano passado. A investigação teve o apoio da policía espanhola e do MAOC-N, entidade internacional sediada em Lisboa com as funções de combater o tráfico de droga por mar.