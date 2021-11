Operação de resgate em curso para salvar homem preso há dois dias em caverna no Reino Unido

Uma grande operação de resgate está em curso para salvar um homem que caiu numa caverna há dois dias. Oito equipas de salvamento e mais de 50 profissionais estão na caverna de Brecon Beacons, a terceira maior da Grã-Bretanha, para retirar a vítima do local.



O jornal Mirror refere que o homem ao cair, no passado sábado, ficou ferido nas costas, o que fez com que não conseguisse sair da caverna pelo próprio pé. Os detalhes dos ferimentos ainda não foram divulgados.





As equipas de resgate estão a tentar transferir o homem para a entrada superior da caverna e as autoridades esperam retirá-lo ainda esta segunda-feira.Um colega do homem foi o primeiro a notificar as autoridades da ausência da vítima, presa na caverna desde o passado sábado.