Operação de retirada de civis do Afeganistão pelo Reino Unido termina hoje

A operação de retirada de civis no Afeganistão pelo Reino Unido terminará hoje, antes da retirada militar, disse o chefe das forças armadas britânicas, general Nick Carter.

"Estamos a chegar ao fim da retirada, que acontecerá no final do dia de hoje, e então, é claro, será necessário colocar as nossas tropas no avião restante", disse à rádio BBC 4.

Segundo Carter, agora existem "muito poucos" aparelhos ainda a retirar civis do Afeganistão através do aeroporto de Cabul, onde milhares de pessoas se aglomeram na esperança de deixar o país.