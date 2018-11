Operação de segurança em hospital francês devido a ameaça de bomba

Foi criado um perímetro de segurança num hospital de Dunquerque, no norte de França.

#FaitsDivers Alerte attentat au centre hospitalier de Dunkerque, le périmètre bouclé https://t.co/SUjZCxT1Q5 pic.twitter.com/14qxg1AaJT — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) 7 de novembro de 2018

As autoridades francesas têm em curso uma operação de segurança num hospital da cidade francesa de Dunquerque, no norte de França, devido a uma ameaça de bomba.O perigo foi divulgado pelo jornal local La Voix du Nord (A Voz do Norte), que indicou que uma mulher tinha ameaçado detonar uma bomba no hospital. Foi criado um perímetro de segurança.No Twitter do jornal, é possível ver imagens de veículos da polícia junto ao hospital.A polícia confirmou que a operação estava em curso, mas que era muito cedo para indicar se estava relacionada com terrorismo ou se se devia a problemas psicológicos.