Operação Lava Jato debaixo de fogo com perda de procurador

Sob ataques do Congresso e do procurador-geral da República, Augusto Aras, com sucessivas derrotas na Justiça e demissões em massa, a Lava Jato, a maior operação contra a corrupção já realizada no Brasil, mergulhou na pior crise em seis anos de história. A perda mais importante foi a demissão, na quarta-feira, do procurador Deltan Dallagnol, ícone, voz e motor da operação.Deltan, que coordenava a Lava Jato em Curitiba desde a sua criação, em 17 de março de 2014, e lhe dava o ritmo agressivo e o tom mediático que a tornaram famosa, demitiu-se alegando problemas de saúde na família, que realmente existem, mas num momento em que enfrenta processos que podem até tirá-lo do Ministério Público por alegadas irregularidades e excessos na condução dos processos juntamente com o ex-juiz Sérgio Moro, também sob suspeita e que já teve várias sentenças anuladas. Na quinta-feira, a crise aprofundou-se com a demissão dos sete procuradores do braço da Lava Jato em São Paulo, alegando que o PGR, aliado de Jair Bolsonaro, estava a esvaziar a operação reduzindo pessoas e meios, alegações que já tinham levado à demissão de procuradores também em Brasília.Depois de medidas desfavoráveis tomadas no Congresso, onde mais de 130 parlamentares são investigados ou arguidos na Lava Jato, e de sucessivas derrotas na Justiça, principalmente no Supremo Tribunal, que há dez meses anulou a lei que permitia a prisão de condenados logo após sentença em segunda instância, levando à libertação de dezenas de presos, entre eles o ex-presidente Lula da Silva, as demissões de agora tiveram um efeito devastador. As aparatosas ações de campo, com prisões e revistas em grandes empresas e apartamentos de luxo, que já tinham diminuído muito este ano, podem ser ainda mais reduzidas.Em seis anos foram instauradas 400 investigações, constituídos mais de 600 arguidos e foram condenadas 250 pessoas, cujas penas ascendem a 3100 anos.Através de 185 acordos de colaboração com arguidos, que obtiveram redução das penas, a Lava Jato já conseguiu recuperar 645 milhões de euros.Ações da operação Lava Jato no Brasil já tiveram desdobramentos em pelo menos 49 países de África, Ásia, Américas e Europa, entre eles Portugal.