Operação militar mata oito por decapitações

Tropas moçambicanas realizaram buscas junto de aldeias atacadas por radicais islâmicos e localizaram um grupo ligado ao massacre de dez pessoas no passado dia 27 de maio.

Por F.J.G. | 01:30

As forças da ordem de Moçambique terão matado oito suspeitos de envolvimento na decapitação de dez pessoas na província de Cabo Delgado, no nordeste do país. De acordo com o canal de televisão STV, a operação contra os radicais islâmicos responsáveis pelo ataque do passado dia 27 de maio foi realizada no distrito de Palma, junto a uma das aldeias atacadas.



Os suspeitos foram abatidos na sexta-feira depois de outra pessoa ter sido decapitada, no dia anterior, junto à aldeia de Muti. A operação militar permitiu a apreensão de catanas, uma espingarda de assalto AK-47 e ainda mantimentos e um passaporte da Tanzânia.



A operação no distrito de Palma foi desencadeada depois de, no dia 27, oito adultos e dois menores terem sido decapitados por um grupo de homens alegadamente ligados ao grupo radical Ansar al-Suna. Ativo no norte de Moçambique desde 2015, este grupo começou a realizar ações violentas a partir de outubro de 2017.



De acordo com um estudo divulgado no mês passado, a região de Cabo Delgado está a servir de refúgio a radicais islâmicos vindos de países a norte de Moçambique. O estudo liga ainda o acréscimo de violência naquela província ao crescimento de redes de tráfico.



O governo provincial autorizou, entretanto, a reabertura de três mesquitas em Pemba, capital de Cabo Delgado. As mesquitas tinham sido encerradas em 2017 por suspeita de ligação ao radicalismo.