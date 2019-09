Operação policial contra ex-PGR do Brasil após este confessar que queria matar juiz do Supremo

A Polícia Federal do Brasil desencadeou ao início da noite desta sexta-feira uma operação contra o antigo Procurador-Geral da República (PGR) do país, Rodrigo Janot, depois de ele ter confessado numa entrevista que há dois anos entrou armado no Supremo Tribunal Federal (STF) com a intenção de matar um dos juízes, Gilmar Mendes. A operação foi ordenada pelo também juiz do STF Alexandre de Moraes.

Agentes federais munidos de mandados judiciais invadiram a residência e o escritório de advocacia de Janot, em Brasília, e apreenderam uma arma do ex-chefe do Ministério Público, computadores, telemóveis e documentos. Moraes não expediu ordem de prisão contra Janot, mas ordenou que a Polícia Federal recolhesse um depoimento dele.

Em entrevista aos jornais Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e à revista Veja, Rodrigo Janot revelou que no dia 11 de Maio de 2017, quando ainda era Procurador-Geral, entrou no edifício do Supremo Tribunal armado para matar Gilmar Mendes, um juíz conhecido por mandar soltar presos por corrupção. Janot frisou que a sua intenção não era apenas assustar Gilmar, a intenção era "dar um tiro na cara dele" e em seguida suicidar-se, mas acabou por desistir de o fazer.

Rodrigo Janot foi Procurador-Geral da República de 2014, quando a presidente era Dilma Rousseff, a 2017, quando o presidente era Michel Temer. Foi Janot quem denunciou Temer por corrupção, fazendo quase com este ficasse sem o mandato presidencial, mas o parlamento impediu a continuação do processo, enquanto Gilmar Mendes concedia a liberdade a pessoas próximas ao presidente igualmente acusadas de irregularidades.

Alexandre de Moraes também determinou a imediata suspensão do porte de arma de Janot e proibiu o ex-PGR de entrar no edifício do Supremo Tribunal ou seus anexos e de se aproximar de qualquer um dos seus juízes. Pela determinação, Rodrigo Janot poderá ser preso se chegar a menos de 200 metros de qualquer um dos 11 magistrados do STF, seja a que pretexto for.