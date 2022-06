Operação policial deixa um indígena morto e nove feridos no Brasil

Pelo menos um indígena morreu e outros nove ficaram feridos durante uma operação da polícia brasileira numa fazenda no estado de Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai.

O Conselho Indígena Missionário (Cimi), vinculado à Igreja Católica, confirmou no sábado a morte de Vítor Fernandes, 42 anos, membro da comunidade Guarani-Kaiowá, em operação realizada pela Polícia Militar no município de Amambai.

De acordo com o Cimi, Fernandes e outros nove membros da comunidade foram atingidos durante uma incursão, "sem ordem judicial", da Polícia Militar numa fazenda ocupada por indígenas, que reivindicam a posse da terra.