Operação policial e militar causa 14 mortos no Rio de Janeiro

Ação do Comando Conjunto da Intervenção Federal contou com a participação de 4,2 mil militares das Forças Armadas e 70 policiais civis.

Uma operação conjunta das forças policiais e militares brasileiras provocou, esta segunda-feira, pelo menos 14 mortos.A informação foi avançada pela AFP, que revê em alta os números avançados pelo Comando Militar do Leste, que num primeiro balanço confirmou pelo menos oito vítimas mortais da ação levada a cabo nas favelas da Penha, do Alemão e da Maré, na Zona Norte do Rio.Segundo a estação televisiva Globo, a ação do Comando Conjunto da Intervenção Federal contou com a participação de 4,2 mil militares das Forças Armadas e 70 policiais civis, tendo havido ainda a colaboração da polícia militar, de carros blindados e meios aéreos.