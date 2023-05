Operação policial mata pelo menos 33 militantes armados no nordeste da Índia

As autoridades da Índia anunciaram a morte de pelo menos 33 alegados militantes armados em diferentes áreas do estado de Manipur, no nordeste do país, que foi foi palco no início do mês de confrontos étnicos.

O líder do governo de Manipur, Nongthombam Biren Singh, disse no domingo que alguns militantes foram detidos: "Estamos a tentar encontrar os culpados, os militantes que estão a atacar civis".

O governante insistiu que os confrontos ocorreram entre "desordeiros armados e forças de segurança, não entre comunidades", pelo que pediu à população de Manipur "que mantenha a calma e permaneça unida".