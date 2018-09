Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operações de limpeza arrancaram em Macau após pior tempestade do ano

Tufão fez mais de uma centena de mortos à passagem pelas Filipinas e China continental.

As operações de limpeza e a contabilização dos prejuízos arrancaram em Macau logo pela madrugada, assim que a pior tempestade do ano, o tufão Mangkhut, se começou a afastar gradualmente do território.



Ao amanhecer, o tufão, que fez mais de uma centena de mortos à passagem pelas Filipinas e China continental, obrigou as autoridades de Macau a emitirem os sinais máximos de alertas e deixou marcas visíveis do seu impacto no território.



À semelhança do que sucedeu em 2017, com o tufão Hato, que causou dez mortos em Macau, o Porto Interior voltou a ficar inundado, obrigando à evacuação de algumas áreas.



Comerciantes e moradores das zonas baixas da península de Macau procediam esta manhã à limpeza dos estabelecimentos e das habitações, à retirada de sacos de areia colocados à entrada das portas, ao mesmo tempo que faziam um primeiro balanço dos prejuízos causados.



Na rua, amontoava-se o recheio das casas e do comércio local, boa parte dele pronto para seguir para o lixo que se amontoou nas artérias da cidade, apesar do esforço das autoridades em criar pontos adicionais de recolha.



Árvores derrubadas, andaimes destruídos, queda de placares e reclamos e deslizamento de terras foram alguns dos quase 500 incidentes registados pelas autoridades durante o fim de semana.



Ao contrário do tufão Hato, em agosto do ano passado, o Mangkhut não reclamou vidas em Macau. Em 2017 as autoridades registaram cerca de 240 feridos, um valor mais de dez vezes superior àquele contabilizado este fim de semana, apesar da mesma intensidade do tufão.



Esta segunda-feira as escolas e os serviços públicos encerraram, mas os transportes começaram a funcionar logo pela manhã, apesar de alguns troços se encontrarem cortados, ao mesmo tempo que as autoridades procediam ao restabelecimento de energia elétrica em alguns pontos da cidade.



As autoridades de Macau anunciaram esta segunda-feira a reabertura das pontes que ligam a península à ilha da Taipa e o reinício das ligações marítimas e aéreas.



No domingo, o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo de uma escala com 1, 3, 8 e 9, esteve em vigor durante nove horas, o mais longo período registado desde 1968.



Com o afastamento gradual do Mangkhut, por volta das 04h00 (21h00 de domingo em Lisboa), hora em que foi içado o sinal 3, as três pontes que ligam Macau e a Taipa foram reabertas ao trânsito, indicou o Centro de Operações de Proteção Civil (COPC).



Pelas 08h00 (01h00 em Lisboa), abriram todos os casinos de Macau, encerrados desde as 23h00 de sábado.



Já a primeira ligação marítima para Hong Kong realizou-se às 09h30 (02h30 em Lisboa), segundo o COPC.



Também os voos de e para Macau vão ser "retomados gradualmente" durante o dia, de acordo com a página do aeroporto.



Em Macau, em plena madrugada, pelas 03h00 (20h00 em Lisboa), 1331 pessoas encontravam-se abrigadas em 16 centros de abrigo.