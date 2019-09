Oposição a Putin ganha quase metade dos lugares nas eleições em Moscovo

O partido do presidente russo Vladimir Putin perdeu um número significativo de lugares no parlamento de Moscovo, concedendo a vitória à oposição.A derrota do partido de Putin, no passado domingo, foi fruto de uma estratégia por parte da oposição liderada por Alexéi Navalni, numa tentativa de fazer frente ao partido do poder. O partido vencedor conquistou quase metade dos lugares em disputa nas eleições no parlamento da capital russa.Dos 45 lugares a oposição conseguiu apoderar-se de 20, o que fez com que Putin perdesse um terço dos lugares que tinha no parlamento.O partido regente tem vindo a perder popularidade desde meados de julho quando a Comissão Eleitoral Central se recusou a registar um elevado número de candidatos da oposição. Desde então tem surgido uma onda de protestos no país."É um resultado fantástico da 'votação inteligente'. Lutámos por isto, juntos. Obrigado a todos pela vossa contribuição", escreveu Navalni na sua conta na rede social Twitter.