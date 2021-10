Oposição brasileira celebra aprovação de relatório e pede destituição de Bolsonaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou no Senado brasileiro a gestão da covid-19, aprovou esta terça-feira o relatório final e pediu 80 indiciamentos por crimes durante a pandemia, entre eles do Presidente, Jair Bolsonaro.Por sete votos contra quatro, o relatório final elaborado pelo relator Renan Calheiros foi aprovado, concluindo assim os trabalhos da CPI, que ao longo de seis meses ouviu dezenas de pessoas e investigou indícios de inúmeras irregularidades, que vão desde a defesa de fármacos ineficazes contra a doença por parte do Governo, até possíveis casos de corrupção na negociação de vacinas.A oposição ao Governo brasileiro celebrou a aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou alegadas falhas e crimes cometidos na pandemia, e pediu a destituição do Presidente, Jair Bolsonaro.

No total, o relatório da CPI pede o indiciamento de Bolsonaro pela prática de nove crimes durante a pandemia de covid-19: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade.

"Urgente! O relatório da CPI acaba de ser aprovado. 'Impeachment' e cadeia para Bolsonaro! É obrigação dos deputados darem continuidade ao corajoso trabalho dos senadores e colocarem toda a pressão para votar o 'impeachment' de Bolsonaro. Os crimes de responsabilidade do Presidente mataram centenas de milhares de brasileiros e a Câmara não pode seguir omissa", defendeu na rede social Twitter o parlamentar Marcelo Freixo (Partido Socialista Brasileiro).