Oposição democrata aperta cerco a Donald Trump

Investigação por abuso de poder e obstrução à Justiça podem afastar presidente dos Estados Unidos.

Por Ricardo Ramos | 08:49

A maioria democrata da Câmara dos Representantes lançou uma investigação agressiva e sem precedentes contra Donald Trump por abuso de poder e obstrução à Justiça, que poderá, a médio prazo, dar origem a um processo de destituição. Trump diz que tudo não passa de uma "farsa" e diz-se "perseguido" pelos democratas.



O primeiro passo da investigação há muito prometida pelos democratas foi dado na segunda-feira, com o envio de um pedido formal de documentos a 81 pessoas e entidades próximas do presidente, incluindo os filhos, Donald Jr. e Eric Trump, antigos funcionários da Casa Branca, executivos do império Trump e até o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Os visados têm duas semanas para responder voluntariamente e, caso não o façam, serão alvo de uma intimação judicial.



Os democratas, que acusam os republicanos de terem fechado os olhos aos abusos de Trump nos dois anos em que tiveram maioria na Câmara dos Representantes, dizem que "ainda é muito cedo" para falar de ‘impeachment’, mas garantem que tencionam "trabalhar depressa para recolher as provas e mostrá-las aos americanos". "É por demais evidente que Trump obstruiu a Justiça", disse no domingo o líder do inquérito, Jerry Nadler, deixando poucas dúvidas sobre qual o objetivo da investigação.



Hillary Clinton não será candidata em 2020

A antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, derrotada por Trump nas Presidenciais de 2016, confirmou ontem que não vai disputar as primárias democratas para escolher o candidato que irá tentar travar a reeleição do presidente em 2020. Apesar de não ser candidata, garantiu que "não vai desaparecer" e vai "continuar a trabalhar e a defender aquilo em que acredita". As primárias democratas contam, até agora, com 14 candidatos.



Senadores podem chumbar emergência

Depois da Câmara dos Representantes, também o Senado se prepara para rejeitar o estado de emergência invocado por Trump para construir o muro na fronteira mexicana, num sério revés político para o presidente.



PORMENORES

Contactos com Putin

Além da investigação por abuso de poder e obstrução à Justiça, os democratas lançaram um inquérito paralelo aos contactos entre Trump e Putin, tendo solicitado os registos oficiais de todas as conversas entre os dois.



Ivanka de fora, para já

A filha de Trump ficou de fora da lista dos colaboradores intimados pelos democratas, mas poderá ser visada posteriormente.