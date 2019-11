Oposição democrática esmaga nas eleições de Hong Kong

Os partidos pró-democracia conquistaram quase 90 por cento dos conselhos municipais de Hong Kong nas eleições de domingo, numa votação histórica após seis meses de protestos violentos no território e que vem aumentar ainda mais a pressão sobre a chefe do executivo pró-Pequim, Carrie Lam, que prometeu "fazer uma reflexão profunda" sobre os resultados.

A afluência às urnas bateu todos os recordes desde a devolução da soberania, com 71% de participação, sinal da importância que os eleitores atribuíram a estas eleições como forma de enviar um sinal a Pequim.

Os conselhos municipais têm pouco poder real, limitando-se a tomar decisões sobre questões que dizem respeito ao dia a dia dos habitantes, como os transportes. Os representantes dos conselhos têm direito a votar na eleição do chefe do executivo do território, mas representam apenas 117 dos 1200 membros do colégio eleitoral, pelo que não têm grande capacidade de influenciar o resultado final.

Mesmo assim, a votação foi vista com um importante ‘cartão vermelho’ a Pequim e à sua representante máxima no território, Carrie Lam, que reconheceu que a derrota "reflete o descontentamento da população". Já Pequim avisou contra qualquer tentativa de perturbar a estabilidade e avisou que Hong Kong "continua a ser território chinês".



Um milhão de uigures em prisões chinesas

O regime chinês criou na província de Xinjiang uma vasta rede de prisões de alta segurança usadas para deter e "reeducar" mais de um milhão de uigures (minoria muçulmana), revelam documentos secretos publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas.



Os documentos, que constituem um "manual" para operar os campos, impõem a necessidade de exercer "controlo físico e mental total" sobre os detidos, cujo progresso é medido por pontos e que são constantemente vigiado por câmaras.