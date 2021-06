Oposição denuncia “confissão forçada” de jornalista bielorrusso

O jornalista bielorrusso Roman Protasevich, detido após o avião em que seguia ter sido desviado à força para Minsk, há duas semanas, apareceu num novo vídeo a “confessar”, em lágrimas, os seus crimes e a elogiar o presidente Alexander Lukashenko. A oposição no exílio denunciou o vídeo como uma farsa e garante que Protasevich é um “refém do regime” e foi obrigado a dizer o que disse.









Este é o terceiro vídeo de Protasevich desde a sua detenção, a 23 de maio. Desta vez, as declarações do jornalista aparecem como se tivessem sido feitas numa ‘entrevista’, com Protasevich a responder a várias perguntas durante cerca de 90 minutos. Tal como já tinha feito nos vídeos anteriores, confessa o seu envolvimento numa “conspiração” para derrubar o presidente Lukashenko e admite ter organizado “motins” com esse objetivo. Retira ainda as críticas que fez a Lukashenko no passado, afirmando que “percebe agora que ele estava a fazer a coisa certa”. “Respeito o presidente. Tem tomates de aço”, diz Protasevich.

As declarações do jornalista foram prontamente denunciadas pela oposição e pela sua família, que dizem que o dissidente tem sido sujeito a “tortura física e psicológica” desde que foi detido. “Este não o Roman que conheço. É um refém do regime e temos de fazer todos os possíveis para o libertar”, afirmou um porta-voz da líder opositora no exílio Svetlana Tikhanovskaya. Já o pai de Protasevich não tem dúvidas de que o filho foi torturado pelo regime para o obrigar a confessar. “Conheço bem o meu filho e sei que nunca diria estas coisas. Eles quebraram-no e obrigaram-no a dizer o que eles queriam”, acusou Dmitry Protasevich.





Recorde-se que o jornalista e a namorada foram detidos após o avião em que seguiam entre Atenas e Vilnius ter sido desviado para Minsk após uma falsa ameaça de bomba a bordo.

Aviões bielorrussos proibidos de voar na União Europeia



A UE anunciou esta sexta-feira a proibição de entrada dos aviões da companhia aérea bielorrussa Belavia no espaço aéreo europeu como retaliação pela detenção de Protasevich. Bruxelas reforçou ainda a recomendação às companhias aéreas europeias para evitarem sobrevoar a Bielorrússia. A medida entrou em vigor à meia-noite desta sexta-feira e afeta as ligações de Belavia com cerca de 20 destinos na UE.