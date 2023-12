A oposição sérvia denunciou uma alega fraude nas eleições legislativas e municipais de domingo, que deram a vitória ao nacionalistas do presidente Aleksandar Vucic. As projeções indicam que o SNS, de Vucic, terá maioria absoluta no Parlamento após conquistar 47% dos votos, contra 23% da coligação Sérvia Contra a Violência, da oposição, que denunciou que mais de 40 mil pessoas de etnia sérvia foram trazidas de autocarro da vizinha Bósnia para votar em Belgrado, entre outras irregularidades