Oposição na Geórgia rejeita primeiros resultados eleitorais que dão vitória ao partido no poder

A maioria dos partidos da oposição na Geórgia rejeitaram os primeiros resultados das eleições legislativas em que a formação no poder, o Sonho Georgiano, lidera a contagem.

O Sonho Georgiano "falsificou os resultados das eleições", disse o dirigente da oposição e antigo Presidente no exílio Mikheil Saakashvili, que anunciou uma "forte mobilização para defender os votos".

Quando estão contados mais de 58% dos sufrágios, o partido no poder, Sonho Georgiano, lidera com 49,32% dos votos, contra 44,47% para a oposição, de acordo com os primeiros resultados anunciados pela Comissão Eleitoral do país.