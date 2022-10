Oposição sérvia bósnia apresenta queixa judicial por fraude eleitoral

A oposição na Republika Srpska (RS) da Bósnia-Herzegovina apresentou esta terça-feira uma queixa judicial contra o líder sérvio bósnio Milorad Dodik, conhecido pelas suas posições secessionistas e acusado de fraude eleitoral nas legislativas de 02 de outubro.

"Esperamos que a procuradoria reaja e investigue as sérias provas que apresentámos", indicou Branislav Borenovic, presidente do Partido do Progresso Democrático (PDP), a maior força da oposição na entidade dos sérvios bósnios.

"Trata-se de criminalidade organizada e de um roubo sem precedentes", considerou por sua vez Mirko Sarovic, chefe do Partido Democrático Sérvio (SDS).