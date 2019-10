Oposição tenta forçar segundo referendo do Brexit

A oposição trabalhista britânica admitiu este domingo votar a favor do acordo do Brexit negociado por Boris Johnson se o mesmo for de seguida submetido a um referendo em que uma das opções será permanecer na União Europeia.Falando aos jornalistas um dia depois de o Parlamento obrigar o primeiro-ministro a pedir um novo adiamento do Brexit a Bruxelas, Keir Starmer, ‘ministro-sombra’ trabalhista para o Brexit, garantiu que a oposição vai tentar forçar a introdução de duas emendas no acordo, uma delas com vista a manter a totalidade do Reino Unido na união aduaneira, e a outra para submeter o acordo, depois de aprovado pelo Parlamento, a um referendo em que os eleitores terão a opção de escolher entre sair da UE com o acordo negociado por Johnson ou anular o Brexit e permanecer na União Europeia.Johnson vai esta segunda-feira submeter novamente o acordo à aprovação do Parlamento e continua a insistir que o Reino Unido sairá da UE a 31 de outubro mesmo depois de ter sido obrigado no sábado a pedir um novo adiamento a Bruxelas.Além da carta que foi obrigado a escrever - uma fotocópia não assinada da ‘Lei Benn’ solicitando o adiamento - Johnson enviou ainda uma outra missiva explicando que não deseja realmente uma nova extensão do Brexit e que é possível aprovar o acordo até ao final do mês. *Com agências