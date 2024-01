O opositor russo Alexei Navalny disse, esta quarta-feira, que o governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, acabará por se desmoronar."Mentiras, mentiras e nada mais do que mentiras. Vai colapsar e desmoronar-se", disse, citado pela Reuters.Navalny, um antigo advogado que ganhou destaque ao ridicularizar a elite de Putin e ao denunciar casos de corrupção, encontra-se atualmente a cumprir uma pena de 19 anos numa prisão a cerca de 60 quilómetros a norte do Círculo Polar Ártico.