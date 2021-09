Opositora bielorrussa condenada a 11 anos de cadeia

A dirigente opositora bielorrussa Maria Kolesnikova, um dos principais rostos dos protestos do ano passado contra o regime do Presidente Alexander Lukashenko, foi esta segunda-feira condenada a 11 anos de cadeia por “extremismo” e “tentar tomar o poder ilegalmente”.





Kolesnikova, que foi detida em setembro na fronteira com a Ucrânia após rasgar o passaporte para evitar ser deportada à força para o país vizinho, negou em tribunal todas as acusações, que considerou “absurdas”. Um segundo dirigente da oposição, Maxim Znak, foi condenado a 10 anos de cadeia pelas mesmas acusações. A líder da oposição no exílio, Svetlana Tsikhanovsakaya, condenou o veredicto.