Opositora do regime recusa ser expulsa da Bielorrússia

A ativista bielorrussa Maria Kolesnikova, que estava desaparecida desde segunda-feira após ter sido enfiada à força num automóvel por homens mascarados em Minsk, foi na madrugada desta terça-feira levada até à fronteira ucraniana mas conseguiu evitar a expulsão do país ao rasgar o passaporte, frustrando assim a tentativa do regime bielorrusso de se livrar da última dirigente da oposição que ainda permanecia no país. Após este ato de coragem, Kolesnikova foi detida e o seu paradeiro é desconhecido.









Aparentemente, o regime de Alexander Lukashenko tentou fazer com Kolesnikova o mesmo que fez com Svetlana Tikhanovskaya, a candidata da oposição que no mês passado foi forçada a abandonar o país após ser sequestrada e ameaçada pela polícia secreta. Uma outra dirigente da oposição, Veronika Tsepkalo, também foi forçada a fugir para a Polónia.

Desta vez, no entanto, o plano não resultou devido à resistência de Kolesnikova que, segundo várias fontes, chegou à fronteira ucraniana num carro com outros dois dirigentes da oposição que também estavam desaparecidos. Não se sabe ao certo o que se passou, mas a dada altura Kolesnikova saltou ou foi empurrada do carro, que acelerou em direção à fronteira. Foi nessa altura, segundo testemunhas, que a opositora “rasgou o passaporte”, impedindo desta forma a sua expulsão à força do país. Foi depois detida pela guarda fronteiriça e encontra-se desde então em paradeiro incerto. n *com agências