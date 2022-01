Oragotango em vias de extinção dá à luz em Nova Órleães

Menari, de 12 anos, uma orangotando da Sumatra, uma ilha da Indonésia, deu à luz um bebé saudável, na véspera de Natal, no Jardim Zoológico de Audubon, em Nova Órleães, nos EUA. A Orangotango, que estava grávida de gémeos acabou por perder um dos bebés, que morreu ainda no útero.Depois do nascimento da primeira cria, a situação de Menari agravou-se. Depois de ser anestesiada, a equipa médica conseguiu perceber, através de uma ecografia, que o segundo bebé estava mal posicionado e morto, segundo divulgou o Jardim Zoológico de Audubon no Facebook.Menari, que é mãe de primeira viagem, e o bebé estiveram juntos na manhã de Natal. A cria tem tido dificuldades no aleitamento e tem sido alimentada através de um tubo suplemetar. Uma equipa de especialistas tem estado a acompanhar o estado de saúde do bebé durante 24 horas por dia.Em outubro, quando o Zoo anunciou a gravidez de Menari, foi referido que a probabilidade de serem gémeos era de um em cem por cento e que a gravidez seria, por isso, considerada de risco.Os orangotangos da Sumatra são considerados, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, uma espécie em vias de extinção.