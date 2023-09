Orbán diz que é pouco provável que a Ucrânia entre para a União Europeia por causa da guerra

Viktor Orbán defendeu que é pouco provável que a Ucrânia entre para a União Europeia por estar em guerra, em declarações proferidas à rádio estatal húngara e citadas pela Euronews."Podemos iniciar negociações com um país que está em guerra territorial? Não sabemos a dimensão do território deste país, pois ainda está em guerra, e não sabemos qual é a sua população, porque esta está em fuga", argumentou o primeiro-ministro da Hungria, para quem "admitir um país sem conhecer os seus parâmetros seria algo inédito"."Quando estou na Câmara, não sinto o desejo insuperável de que o parlamento húngaro vote a favor da adesão da Ucrânia à União Europeia dentro de dois anos. Por isso, teria cuidado com estes planos ambiciosos", alertou Orbán.Esta segunda-feira, o primeiro-ministro húngaro garantiu que o seu Governo também não tem pressa de ratificar a adesão da Suécia à NATO, exigindo maior respeito deste país.