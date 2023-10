Orcas atacam veleiro com português e dois espanhóis quando navegavam entre Portugal e França

Um veleiro com um português e dois espanhóis a bordo, foi ontem, terça-feira, atacado por três orcas quando navegava entre Portugal e França.

A tripulação da embarcação ‘Carmen’ decidiu entrar no porto de Bayonne, em França, devido à falta de vento e ao consequente uso excessivo de combustível na navegação com motor, o que obrigou a um reabastecimento.

Foi então que, a cerca de 15 milhas a Leste de Pontevedra, na Galiza, três orcas de grandes dimensões rodearam o veleiro.

Segundo os relatos dos tripulantes a uma televisão da Galiza, o ataque "foi violentíssimo". "Além da investidas contra o barco, vimos uma das orcas a saltar muito alto, o que levantou ondulação", explicou um dos tripulantes.

Os três ocupantes conseguiram chegar a Bayonne, França, com o resto do combustível que o motor do veleiro ainda tinha. O veleiro sofreu danos de valor ainda não apurado. Não há registo de ferimentos nos ocupantes.