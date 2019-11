'Order!'. Conheça o novo 'speaker' da Câmara dos Comuns do Reino Unido

O emblemático speaker da Câmara dos Comuns do Reino Unido tem novo nome. Lindsay Hoyle foi eleito presidente da Câmara dos Comuns esta segunda-feira e assumirá o papel de arbitrar a próxima parcela parlamentar do Brexit susbstituindo assim John Bercow.Hoyle, que era vice-presidente desde 2010, foi eleito pelos legisladores após quatro rondas de votação.Assumirá assim o cargo de John Bercow, que foi acusado de ser parcial a favor dos que queriam interromper os planos do governo para o Brexit."Serei neutro e transparente", disse Hoyle de 62 anos, após o resultado. O novo speaker deixou ainda uma garantia: "Esta casa mudará, mas mudará para melhor".