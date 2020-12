Organização Mundial de Saúde aconselha Natal sem festas de família

A Organização Mundial de Saúde (OMS) pediu esta sexta-feira aos europeus para permanecerem em casa no Natal."É o mais seguro neste momento", frisou Hans Kluge, diretor da OMS na Europa, num apelo em que destacou ainda que "há uma diferença entre o que é permitido pelas autoridades de cada país e aquilo que cada um deveria fazer".Recordando a "devastação" causada pela pandemia, Kluge referiu que "temos pela frente mais uns meses de sacrifícios" e pediu uma conduta responsável, a fim de que, "quando recordarmos estes tempos sem precedentes, podermos sentir que agimos num espírito de humanidade partilhada para proteger os mais necessitados".Dias antes, o gabinete regional europeu da OMS tinha já instado as famílias a praticarem o distanciamento social, a evitarem aglomerações e a usarem máscaras, até mesmo em casa, durante as reuniões familiares do Natal.O Supremo Tribunal espanhol ordenou a investigação à morte de mais de 20 mil idosos em lares durante a primeira vaga de Covid em Espanha. O tribunal quer saber se as mortes foram causadas "por decisões políticas, administrativas ou de gestão" que possam ser consideradas de "índole criminosa".Donald Trump anunciou esta sexta-feira no Twitter que a vacina da Moderna foi aprovada e começará a ser distribuída. O anúncio antecedeu em várias horas a autorização oficial da FDA, responsável por dar luz verde a novos medicamentos nos EUA. A vacina será a segunda disponível nos EUA, a seguir à da Pfizer/BioNTech.O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, foi esta sexta-feira vacinado em direto na televisão, numa tentativa de tranquilizar os americanos quanto à segurança da vacina. "Não senti nada", disse Pence, que foi vacinado juntamente com a mulher, Karen, e o cirurgião-geral dos EUA, Jerome Vincent.A recuperar da infeção por Covid-19, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou esta sexta-feira estar bem, embora trabalhe mais lentamente. "Como muitos de vós que viveis com o vírus, tenho uma tosse seca e sinto fadiga e dores de cabeça."O PM britânico quer evitar novo confinamento depois do Natal em Inglaterra, como os decididos na Irlanda do Norte e País de Gales, mas reconhece "um grande aumento" de infeções. Boris Johnson disse que as regras mais brandas no Natal não devem ser motivo para abusos.A Áustria inicia no dia 26 o terceiro período de confinamento, apenas 11 dias após o final do segundo. Serão realizados testes em massa à população entre 15 e 17 de janeiro. Quem estiver negativo pode deixar o confinamento a 18 e quem recusar ser testado terá de permanecer em casa até dia 24.A norte-americana Johnson & Johnson está a finalizar a sua vacina, tendo reunido 45 mil voluntários para os testes decisivos. Os resultados só estarão prontos no final de janeiro.As grávidas não são mais vulneráveis à Covid-19 do que as outras pessoas e os filhos de mães infetadas ganham anticorpos contra o vírus. Estas são conclusões de um estudo realizado em Singapura.A China quer vacinar 50 milhões de pessoas de grupos prioritários, como profissionais de saúde, polícias e bombeiros, até ao Ano Novo Lunar, que em 2021 calha a 12 de fevereiro.A Covid causou quase o dobro de internamentos em comparação com a gripe no pico dos contágios de 2018/2019, revelou a revista científica britânica ‘The Lancet’.