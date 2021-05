Organização Mundial do Turismo e Google aliam-se para liderar recuperação do turismo

A Organização Mundial do Turismo (OMT) e o Google assinaram um acordo para se focarem no aproveitamento do poder de inovação, educação e dados para impulsionar uma recuperação sustentável e inclusiva do turismo global.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a agência especializada das Nações Unidas e o gigante da tecnologia informam que irão conceber cursos de formação para organizações de gestão de destinos e utilizar um programa de formação desenvolvido pela Google.

Através destas sessões, os destinos poderão ser digitalizados e adaptar a formação às suas circunstâncias e desafios específicos.

Este novo programa complementa iniciativas conjuntas tais como o Programa de Aceleração do Turismo, que deverá ser ampliado a nível mundial, bem como um acordo de partilha de dados para o Travel Insights do Google.

Além disso, o Google dará apoio a uma série de iniciativas da OMT e, em conjunto, colaborarão em projetos de investigação relacionados com o turismo.