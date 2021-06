Organização Não-Governamental acusa Espanha por falta de condições de acolhimento de refugiados

As condições de acolhimento em que são recebidos os migrantes em Espanha são desumanas, segundo notou um relatório da Organização Não-Governamental Médicos do Mundo.



"A maioria dos centros habilitados para responder a esta emergência humanitária não são saudáveis, têm uma dieta pobre e são mantidos em sobrelotação, o que impossibilita o cumprimento das medidas de segurança no âmbito da Covid-19", lê-se no documento.





A maioria dos migrantes que chegam às fronteiras espanholas adoece por fraca alimentação e falta de locais para descansar, como aconteceu recentemente no enclave espanhol de Ceuta, em que muitas pessoas dormiram no chão de um armazém industrial. Além disso, garante a organização, as condições de higiene são insuficientes, com acesso restrito a chuveiros e a água canalizada.O mesmo relatório divulgou dezenas de testemunhos de jovens imigrantes que denunciaram as condições desumanas."Recebi uma calças e umas cuecas semanas depois de chegar. Um dia, estava a chover e a água entrou no nosso alojamento e tivemos de ficar na rua", disse uma jovem marroquina, que morava numa das várias instalações que "só tinham três casas de banho e chuveiro para mais de 200 pessoas"."É difícil tratar pior as pessoas e gerar mais doenças devido às condições em que são recebidas", atirou a presidente dos Médicos do Mundo, Nieves Turienzo.