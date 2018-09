Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Organizações convocam mobilização contra G20 durante a cimeira de Buenos Aires

Argentina assumiu em 2018 a presidência do G20 e, por isso, as reuniões de especialistas e ministros têm-se realizado este ano em diferentes cidades argentinas.

Organizações sociais convocaram esta terça-feira uma marcha contra o G20, composto pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento mais influentes, e contra o Fundo Monetário Internacional (FMI), para dia 30 de novembro, quando decorre a cimeira de presidentes, em Buenos Aires.



"Mais empobrecimento, maior fome, mais desemprego, menos perspetivas de vida para toda a população... Estas são as políticas que o G20 vem à Argentina reforçar. Por isso, nos mobilizamos contra o G20 e contra o FMI, por um futuro para o povo da Argentina e para os povos de todo o mundo", explicou à agência Efe Beverly Keene, da rede Diálogo 2000 Argentina e Jubileu Sul.



Os principais impulsionadores do movimento são as plataformas sociais Confluência Contra o G20 e Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo, mas também manifestaram o seu apoio organizações como REDES-Amigos da Terra Uruguai, Fórum Feminista contra o G20 e a Confederação Sindical das Américas (CSA), entre outras.



Paralelamente, durante a conferência de imprensa, organizada num hotel da capital da Argentina, apelaram à participação na Semana de Ação Global em Buenos Aires, de 25 de novembro a 01 de dezembro, contra o G20 e a "sua agenda de dominação".



O brasileiro Rafael Freire, secretário de Política Económica e Desenvolvimento Social da CSA, destacou que com esta marcha de diferentes organizações de vários países poderão "mostrar ao mundo que é possível construir uma unidade contra estes ataques".



Recordou ainda que, apesar de a convocatória principal ser para Buenos Aires, o apelo ao protesto estende-se a "todas as Américas".



A cimeira de chefes de Estado e de Governo - para a qual já está confirmada a presença, entre outros, do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez -- decorrerá entre 30 e novembro e 01 de dezembro na capital argentina.



Em junho passado, o governo de Maurício Macri assinou um acordo de financiamento com o FMI, no valor de 50 mil milhões de dólares, para poder travar a desvalorização da moeda e a deterioração na macroeconomia.



A este respeito, o Presidente argentino tem insistido que as medidas do seu governo e as acordadas com o Fundo visam levar "tranquilidade" aos mercados e defendeu também a necessidade de o país se integrar na comunidade internacional.



Para a ativista Beverly Keene, as políticas do Presidente foram "recusadas na rua", através das múltiplas mobilizações que têm decorrido no país nos últimos meses.



"Há um repúdio generalizado às políticas de ajustamento e saques que o Governo está a desenvolver com ou sem o acordo do FMI. É bom recordar que a política de ajustamento não começou com o acordo, aprofundou-se com ele", salientou a ativista.