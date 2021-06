Organizações internacionais pedem equidade na distribuição das vacinas Covid

Quatro grandes organizações internacionais apelam esta terça-feira aos líderes mundiais para que assumam "um novo compromisso" no sentido de uma distribuição mais equitativa das vacinas contra a covid-19 no mundo, para que o planeta consiga vencer a pandemia.

O apelo comum, publicado hoje no diário norte-americano Washington Post e subscrito pelos líderes da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, alerta que as desigualdades facilitam o aparecimento de variantes do coronavírus, que por sua vez provocam novas vagas da pandemia nos países em desenvolvimento.

Segundo os especialistas, as desigualdades vacinais entre países ricos e pobres complicam e prolongam a pandemia, que já matou mais de 3,5 milhões de pessoas no mundo.