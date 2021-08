Organizador de movimento anti-máscaras morre infetado com Covid-19

Caleb Wallace, conhecido por liderar movimentos contra o uso de máscaras e outras medidas da Covid-19 no Texas, nos EUA, morreu este sábado, vítima da doença.



A informação foi avançada pela mulher, Jessica Wallace, numa página do GoFunME, utilizada para partilhar atualizações sobre o estado de saúde do homem.







O homem foi um dos responsáveis por um protesto em San Angelo, em 2020, onde os participantes recorreram a cartazes para criticar o uso de máscaras, o encerramento de empresas devido à pandemia e a ciência por detrás do vírus.



"Não estamos muito felizes com o estado atual da América", afirmou Wallace há um ano.



Caleb acabou por ser transportado ao hospital e ligado a um ventilador a 8 de agosto.



Jessica Wallace admitiu que o marido "era um homem imperfeito, mas que amava a família e as filhas mais do que qualquer coisa".