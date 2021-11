Órgão regulador do Brasil aprova dose de reforço de vacina da Pfizer contra a Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira aprovou esta a inclusão da dose de reforço na bula da vacina da Pfizer contra a covid-19 em pessoas maiores de 18 anos, informaram fontes oficiais.

De acordo com a determinação do órgão regulador, a administração do imunizante deve ser feita, no mínimo, seis meses após o utente ter completado o esquema vacinal contra a doença.

"A agência avaliou os dados e estudos apresentados pelo laboratório e concluiu que as evidências científicas demonstram segurança e eficácia para a aplicação da dose de reforço da Pfizer", atestou a Anvisa, em comunicado.