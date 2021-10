Órgãos federais do partido do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez obtêm 94,94% de apoio

Os órgãos executivos federais do Partido Socialista Operário Espanhol apresentados pelo presidente do Governo espanhol e secretário-geral dos Socialistas, Pedro Sánchez, foram este domingo eleitos com 94,94% de apoio, contra os 70,5% obtidos anteriormente.

Este é o maior apoio obtido por Pedro Sánchez como secretário-geral do PSOE desde que os órgãos foram eleitos em 2014, quando obteve 88,1% de apoio, e em 2017, altura em que o partido passava por uma forte crise interna e alcançou 70,5%.

Os 1077 delegados no 40.º congresso do Partido Socialista espanhol (PSOE) com direito a voto elegeram este domingo os órgãos do partido a nível nacional, designadamente a comissão executiva federal, o comité federal (órgão máximo entre congressos) e comité de ética e garantias, que aplica disciplina interna e resolve conflitos.