Orgias com prostitutas tramam apoiante de Trump

O congressista republicano Matt Gaetz, de 38 anos, um conservador fanático e apoiante de Trump, está no centro de um escândalo de orgias, sexo com menores e até uma história pouco clara sobre um plano de extorsão contra ele, que terá acabado com a morte de um refém norte-americano no Irão.Apesar de as alegações estarem por provar, têm base bastante para ter levado o Departamento da Justiça a investigar Gaetz por sexo pago com uma menor de 17 anos. Além do mais, terá viajado com ela entre estados, incorrendo assim no crime de tráfico sexual. Embora iniciada na presidência Trump, só agora chegou aos jornais.Para compor o retrato de um excêntrico, diz-se que o FBI terá fotos do congressista nu, "numa orgia com prostitutas", algo que torna quase inocente o seu gosto em partilhar no Instagram fotos sem calças, acompanhadas da legenda: "Trabalho em tempo de Covid".