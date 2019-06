Os 20 locais no Reino Unido onde pode tirar a "foto perfeita"

cadeia de hotéis britânica -

Qualquer um que vá conhecer um novo país, uma nova cidade, quer estar nos sítios mais bonitos que aquele local tem para oferecer. O Reino Unido conta com alguns recantos com os fundos perfeitos para aquela fotografia de Instagram que tanto ambiciona.O Premier Inn - umareuniu os 20 locais mais "instagramáveis" para quem vai conhecer o país com base nas imagens mais partilhadas da rede social e na frequência com que esses sítios são pesquisados na Internet.Desde cafés cor-de-rosa, bares néon, túneis cheios de cor, todos têm imagens apelativas para uma boa fotografia.