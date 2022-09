"Os cães têm instintos interessantes, não têm?": Reação da Rainha Isabel II a cão que ladrou a Putin

A única visita de Vladimir Putin ao Reino Unido aconteceu em 2003 e não teve um início positivo para a rainha Isabel II, que ficou incomodada depois do líder russo ter chegado 14 minutos atrasado ao Palácio de Buckingham, revelou Lord Blunkett, antigo ministro do Interior do país, ao Daily Mail.Putin é conhecido por manter os "rivais" à espera, numa tentativa de jogo de poder, refere o jornal britânico, mas isso "não fez tremer" a rainha.Blunkett, que é cego, contou que o seu cão-guia ficou "agitado" quando a comitiva russa chegou. "A única vez que conheci Vladimir Putin foi na visita oficial de 2003 e o meu cão da altura ladrou muito alto", contou o político britânico. "Pedi desculpa à rainha, pelo ladrar do cão e ela disse: 'Os cães têm instintos interessantes, não têm?'".A rainha e o presidente russo voltaram a encontrar-se em junho de 2014, durante um evento de comemoração do Dia D em França.O evento aconteceu meses depois de o Rei Carlos III ter comparado o regime de Putin com o da Alemanha nazi, o que acabou por prejudicar "consideravelmente" as relações entre os países, refere o Daily Mail. No entanto, Putin foi o primeiro líder mundial a felicitar o novo monarca após a Cerimónia de Proclamação, este sábado.