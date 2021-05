Filho de Lady Helen Windsor e Timothy Taylor, e neto do duque Edward de Kent e Katharine Worsley, Cassius Taylor está muito longe do trono ingês (ocupa o 42º lugar da linha de sucessão). Aos 23 anos, é visto como o bad boy da família real britânica, como o oríncipe Harry o foi. Não é raro vê-lo em festas com amigos, seja em Londres ou no Festival de Glastonbury.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cassius Taylor (@cee__t)





Leia a notícia completa na Must